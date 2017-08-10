ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
 ЧУ ПОО "КОЛЛЕДЖ ИНФОЛАЙН"
ДИСТАНЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Основан в 2000 году

+7 (495) 21 21 061

ИНФОЛАЙН

колледж

КОМПЛЕКСНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗОПАСНОСТИ

8 (495) 21 21 061


СТАНЬ БУХГАЛТЕРОМ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ДО 25-го
ОКТЯБРЯ

-25%

2 500р.
/месяцСтоимость указана для всех Регионов РФ.Для Москвы и МО стоимость обучения: 2 900р.

Указанные условия только для заочной формы обучения в колледже Инфолайн.

Указанные условия только для онлайн обучения в колледже Инфолайн.

ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

В связи с тем, что с каждым годом повсеместно открывается огромное количество различных компаний и предприятий, спрос на профессию бухгалтера продолжает неуклонно возрастать. Профессия бухгалтера сегодня, как и много лет назад была и остается очень востребованной, ведь здесь речь идет в первую очередь о финансах, документообороте хозайственно-финансового учета, а также многих других важнейших вопросах.

Дистанционное обучение бухгалтерскому учету даст вам навыки и знания, необходимые для сбора, анализа, обобщения и передачи информации о хозяйственных операциях, финансовых показателях и рисках отдельного лица или организации. Программа дистанционного обучения на бухгалтера познакомит вас с основными концепциями бугалтерского учета, а также с процесом подготовки трех основных финансовых отчетов: отчет о прибылях и убытках организации, балансе и отчете о движении денежных средств. Вы также получите опыт аботы с лучшими программами для ведения бухгалтерского учета и сервисами для работы и отчетности с банками. Помимо финансов и документов, вы также научитесь разбираться в вопросах законодательства, а также структуре работы государственных учреждений.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

  • Возможность бесплатного обучения в колледже.

  • Высокий уровень преподавательского состава.

  • Новая система образования.

  • Внедрение программ нового поколения в образовательный процесс.

  • Отзывчивая и приветливая команда колледжа.

  • Лекции от выдающихся мастеров своего направления.

  • Много успешных выпускников.

  • Динамическое развитие в реальном времени колледжа «Инфолайн».

16 эффективных преподавателей

8 профессиональных дисциплин

1210 счастливых выпускников

1193 из них работают по специальности

КАК ПРОХОДИТ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА БУХГАЛТЕРА:

Сегодня в эпоху развития цифровых технологий необязательно использовать традиционные методы обучения, чтобы получить качественные знания по бухгалтерскому учету. Для этого каждый желающий абитуриент может обратиться в наш колледж, чтобы пройти обучение на бухгалтера с нуля дистанционно. Воспользовавшись услугами московского колледжа «Инфолайн», любой абитуриент после 9-го или 11-го класса сможет пройти обучение на юриста в режиме онлайн. Вы гарантировано получаете действительно ценные и актуальные знания с максимальным комфортом для себя.

Данная форма обучения проводится следующим образом:

  1. Отправляется заяка на поступление. Вы заполняете имя, фамилию и номер телефона, после чего с вами свяжется специалист нашей приемной комиссии.
  2. Присылаются документы на электронную почту колледжа, необходимые для поступления на дистанционное обучение.
  3. Производится оплата, согласно указанному тарифу.
  4. Студент получает собственный виртуальный кабинет, где и будет проходить обучение.
  5. В личном кабинете выложен весь учебный материал текущего семестра. Вы сможете изучать его на платформе для дистанционного обучения или скачать на своё устройство.
  6. В период сессии для учащихся открывается онлайн-тестирование по каждой дисциплине.
  7. Успешно окончив дистанционное обучения вы получите диплом «Бухгалтера».

НА НАШЕМ ФАКУЛЬТЕТЕ ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ:

  • Ведение первичного бухгалтерского учета

  • Начисление заработной платы, выплат по гражданским договорам, НДФЛ

  • Ведение налогового и управленческого учета

  • Владение РС на уверенном уровне, офисные программы и 1С

  • Составление и сдачу налоговой отчетности в фонды РФ и налоговую инспекцию

  • Минимализацию налоговых выплат

  • Взаимодействие с банками и кредитными организациями

  • Процесс инвентаризации

ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ИНФОЛАЙН

Дистанционное образование / онлайн Заочная форма обучения
Диплом о полном средне профессиональном образовании
Квалификация профессионального бухгалтера
Соответствие стандартам и нормам (стандарты это и есть нормы) международной федерации бухгалтеров
Учеба в удобное время для студента
Возможность работать параллельно с учебой
Самостоятельное составление расписания занятий и экзаменов
Стоимость: 2 500р/мес. 3 400р/мес.

ПОЛУЧИ СРАЗУ 2 ДИПЛОМА

ПРИ ОБУЧЕНИИ НА ОЧНОЙ ФОРМЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОБУЧАТЬСЯ ОНЛАЙН

С 30% СКИДКОЙ И ПО ИТОГУ ПОЛУЧИТЬ 2 ДИПЛОМА О СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ


Спасибо, Ваша заявка принята!

Приемная комиссия свяжется с Вами.

ИНФОЛАЙН - ЭТО ВОЗМОЖНОСТИ В БУДУЩЕМ

Оканчивая колледж Инфолайн, Вы получаете заветную путевку в обеспеченную жизнь. Это доказано сотнями наших успешных выпускников.

Благодаря высокой квалификации и огромному багажу знаний наши воспитанники чувствуют натиск заинтересованных работодателей.

Бухгалтера с образованием Инфолайн работают в крупных компаниях:

  • BMW Motors

  • Газпром

  • Мегафон

  • Росатом Инвест

  • Сбербанк

УЖЕ ГОТОВЫ СТАТЬ БУХГАЛТЕРОМ?

Несколько требований перед началом:

  • Документ об образовании (аттестат за 9 или 11 кл.)
  • Копии паспортов абитуриента и одного из родителей, если поступающему нет 18 лет
  • Фото 3х4 матовые (4 шт.)
  • Медицинские документы:
    - Карта профилактического медицинского осмотра (копия) (форма №03-ПО/у-17)
    - Полис ОМС (копия)
    - Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой (положение №4 Приказ Минздрава РФ №514н от 10.08.2017 г.)

У меня все есть, и я готов(а) стать студентом

ИНФОЛАЙН

колледж

АДРЕС:

г. Москва, Варшавское шоссе, д. 23, стр. 2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:
колледж-инфолайн.рф

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:

8 (495) 21 21 061

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:

zayavki@infoline-college.ru