ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

В связи с тем, что с каждым годом повсеместно открывается огромное количество различных компаний и предприятий, спрос на профессию бухгалтера продолжает неуклонно возрастать. Профессия бухгалтера сегодня, как и много лет назад была и остается очень востребованной, ведь здесь речь идет в первую очередь о финансах, документообороте хозайственно-финансового учета, а также многих других важнейших вопросах.

Дистанционное обучение бухгалтерскому учету даст вам навыки и знания, необходимые для сбора, анализа, обобщения и передачи информации о хозяйственных операциях, финансовых показателях и рисках отдельного лица или организации. Программа дистанционного обучения на бухгалтера познакомит вас с основными концепциями бугалтерского учета, а также с процесом подготовки трех основных финансовых отчетов: отчет о прибылях и убытках организации, балансе и отчете о движении денежных средств. Вы также получите опыт аботы с лучшими программами для ведения бухгалтерского учета и сервисами для работы и отчетности с банками. Помимо финансов и документов, вы также научитесь разбираться в вопросах законодательства, а также структуре работы государственных учреждений.