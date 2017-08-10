ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ЧУ ПОО "КОЛЛЕДЖ ИНФОЛАЙН"
ДИСТАНЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Основан в 2000 году
+7 (495) 21 21 061
2 500р.
/месяцСтоимость указана для всех Регионов РФ.Для Москвы и МО стоимость обучения: 2 900р.
Указанные условия только для заочной формы обучения в колледже Инфолайн.
Указанные условия только для онлайн обучения в колледже Инфолайн.
В связи с тем, что с каждым годом повсеместно открывается огромное количество различных компаний и предприятий, спрос на профессию бухгалтера продолжает неуклонно возрастать. Профессия бухгалтера сегодня, как и много лет назад была и остается очень востребованной, ведь здесь речь идет в первую очередь о финансах, документообороте хозайственно-финансового учета, а также многих других важнейших вопросах.
Дистанционное обучение бухгалтерскому учету даст вам навыки и знания, необходимые для сбора, анализа, обобщения и передачи информации о хозяйственных операциях, финансовых показателях и рисках отдельного лица или организации. Программа дистанционного обучения на бухгалтера познакомит вас с основными концепциями бугалтерского учета, а также с процесом подготовки трех основных финансовых отчетов: отчет о прибылях и убытках организации, балансе и отчете о движении денежных средств. Вы также получите опыт аботы с лучшими программами для ведения бухгалтерского учета и сервисами для работы и отчетности с банками. Помимо финансов и документов, вы также научитесь разбираться в вопросах законодательства, а также структуре работы государственных учреждений.
Возможность бесплатного обучения в колледже.
Высокий уровень преподавательского состава.
Новая система образования.
Внедрение программ нового поколения в образовательный процесс.
Отзывчивая и приветливая команда колледжа.
Лекции от выдающихся мастеров своего направления.
Много успешных выпускников.
Динамическое развитие в реальном времени колледжа «Инфолайн».
16 эффективных преподавателей
8 профессиональных дисциплин
1210 счастливых выпускников
1193 из них работают по специальности
Сегодня в эпоху развития цифровых технологий необязательно использовать традиционные методы обучения, чтобы получить качественные знания по бухгалтерскому учету. Для этого каждый желающий абитуриент может обратиться в наш колледж, чтобы пройти обучение на бухгалтера с нуля дистанционно. Воспользовавшись услугами московского колледжа «Инфолайн», любой абитуриент после 9-го или 11-го класса сможет пройти обучение на юриста в режиме онлайн. Вы гарантировано получаете действительно ценные и актуальные знания с максимальным комфортом для себя.
Данная форма обучения проводится следующим образом:
Ведение первичного бухгалтерского учета
Начисление заработной платы, выплат по гражданским договорам, НДФЛ
Ведение налогового и управленческого учета
Владение РС на уверенном уровне, офисные программы и 1С
Составление и сдачу налоговой отчетности в фонды РФ и налоговую инспекцию
Минимализацию налоговых выплат
Взаимодействие с банками и кредитными организациями
Процесс инвентаризации
|Дистанционное образование / онлайн
|Заочная форма обучения
|Диплом о полном средне профессиональном образовании
|Квалификация профессионального бухгалтера
|Соответствие стандартам и нормам (стандарты это и есть нормы) международной федерации бухгалтеров
|Учеба в удобное время для студента
|Возможность работать параллельно с учебой
|Самостоятельное составление расписания занятий и экзаменов
|Стоимость:
|2 500р/мес.
|3 400р/мес.
ПРИ ОБУЧЕНИИ НА ОЧНОЙ ФОРМЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОБУЧАТЬСЯ ОНЛАЙН
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